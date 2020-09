QMD apaga su app

Los tiempos cambian, y Qué Me Dices! con ellos. Con el objetivo de ofreceros siempre la mejor experiencia, y con nuestra potente web siempre actualizada y optimizada para móvil, queremos comunicarte que nuestra aplicación para Iphone y Android dejará de actualizarse desde este mismo momento. Por todo ello, te recomendamos su desinstalación para evitar errores de funcionamiento en el futuro.

Muchas gracias por tu fidelidad. ¡Te esperamos en nuestra web!

