Cómo ponerte morena y no quemarte en el intento

Con la llegada del verano y las vacaciones, comienzan los días de playa, terrazas y piscina. Si no quieres que tu piel sufra los estragos del sol, apunta estos sencillos consejos que te permitirán lucir un bronceado saludable. La exposición al sol sin control puede provocar la aparición de manchas, tanto las hormonales como los lentigos y las lesiones que pueden quedar tras haber tenido un grano. Aunque no son las manchas el único problema, también lo es la deshidratación, las arrugas en el escote y en la cara o la flacidez. Para disfrutar de los efectos beneficiosos del sol, apunta unos trucos muy fáciles.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Getty Images

En cuanto a la dieta se refiere, aumenta el consumo de frutas y verduras que contengan vitaminas A, C , D, E presente en alimentos como aguacates, zanahorias, brócoli y frutos secos crudos no fritos.

Getty Images

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Limpia tu rostro mañana y noche con productos suaves respetuosos con el manto hidrolipídico ya que debes contrarrestar los efectos de cloro de las piscinas, la sal del mar y las aguas un tanto pesadas y cargadas de cal que nos encontramos en los sitios costeros. Si tienes la piel sensible, usa agua mineral embotellada para limpiarte el rostro en las zonas de playa. No te olvides usar un tónico suave que equilibre el PH.

Getty Images

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Hidrata tu piel después de la limpieza. Uno de mis productos preferidos son los sueros de vitamina C que aportan potentes antioxidantes para luchar contra el envejecimiento de la piel, si lo usas por la mañana además la vitamina C te protegerá del sol. Ya que el sol antes de producir daño consume la vitamina C. Por la mañana, escoge como crema hidratante, texturas más ligeras pero, por la noche, nutre tu piel sin miedo. Exfóliate como mínimo 1 vez por semana, pero no uses Scrub y menos en verano.



Getty Images

No te olvides del protector solar. Escoge uno ligero. Mi apuesta es siempre por los minerales, de dióxido de titanio o de zinc porque no irritan la piel, ni dejan esa sensación pringosa y pesada. Además, te dejan efecto satinado en la piel, dejándola como de porcelana. Escoge una crema 50 + pero no olvides que la protección no dura todo el día, solo unos 4 horas descontando esos 20 minutos primeros desde que la pones hasta que comienza la protección. Así que úsala cada 4 horas y, si estás al sol directo, hazlo cada 3 horas y media. Evita tomar el sol entre las 12 y las 17 horas y usa gafas de sol para evitar las temidas patas de gallo y flacidez en el párpado superior.

Agencias

para disfrutar de lo bueno del sol, aprovechándote de su energía, la vitamina D y evitaras los daños solares que suelen ser irreversibles.