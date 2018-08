Si estos días de ola de calor tú también estás a punto del colapso estilístico porque ya no sabes qué ponerte para no pasarte el día sudando como un pollo y vivir dentro de la piscina no te parece viable, sigue leyendo porque Emily Ratajkowski tiene la solución. Haz como ella y apúntate a la moda del crop top. Esta prenda, en su versión más mini, queda de lujo con una minifalda vaquera y unas deportivas. Un look ideal para ir fresca, cómoda y superar con estilo los días más calurosos. Aunque no tengas el cuerpazo de Emily Ratajkowski, tú también puedes, por supuesto, sacar a pasear hombros, ombligo y piernas, ¡fuera complejos!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cedida por la marca

Crop top de lunares de Topshop por 13€

Cedida por la marca

Minifalda vaquera deLevi's rebajada a 42€

Cedida por la marca

Zapatillas Nikedesde 63€

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cedida por la marca

Bolso negro de El Corte Inglésrebajado a 19,99€

Cedida por la marca

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gafas de sol de Zalando por 60€

Cedida por la marca

Reloj de Mark Maddox por 69€

Cedida por la marca

Cinturón de piel de Ralph Lauren por 59,95€

Combínalo con...

Cedida por la marca

Leche corporal de Sensai por 61€

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cedida por la marca

Colorete líquido de Benefitpor 35€

Cedida por la marca

Aceite para piernas de Carolina Herrera por 36,99€