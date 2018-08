Famosas vestidas igual: ¿A quién le sienta mejor?

Por increíble que parezca Amal Clooney y Cardi B. tienen algo en común a pesar de venir de universos totalmente diferentes. Las dos parecen compartir la pasión por la piel y nos lo han demostrado eligiendo el mismo dos piezas del diseñador Alexander Wang pero eso sí con dos resultados muy diferentes. ¿Qué look es tu preferido, el de la abogada libanesa o el de la cantante? Aquí lo tenemos claro... Nos quedamos con el look de la mujer de George Clooney que destaca por su elegancia y naturalidad frente a la extravagancia de la rapera que, seamos sinceros, no hay por dónde cogerla. Eso sí, no han sido las únicas en compartir modelito estos días. Famosas como Olivia Munn, Mary J. Blige, Elizabeth Chambers y Yara Shahidi también se han copiado entre ellas, unas con más acierto que otras todo hay que decirlo. ¡Mira que hay diseñadores y vestidos en el mundo mundial para tener que elegir el mismo!

Amal Clooney y Cardi B., a flor de piel

Gtres

Aquí tenemos la prueba de como un mismo diseño puede crear un look para nota o, por el contrario, unirse al grupo de desastres en estilo. Este dos piezas de piel de vestido y torera de Alexander Wang no necesita demasiados complementos para destacar. La señora de Clooney acierta con sus stilettos en nude y pañuelo al cuello. La rapera está horrible con escotazo, botas altas, turbante y maxi joyas.

Olivia Munn y Mary J. Blige, en blanco y negro

Getty Images

Está claro que la actriz y cantante de color es una artistaza brillante, pero a la hora de vestir no sabe sacar partido a su look. Mary J. Blige se colocó un cinturón y unas sandalias muy llamativas para este total look de Fendi. En cambio, la actriz de X-Men: Apocalipsis acierta con la versión en vestido del mismo diseño y le da un toque de lo más sexy con un cinturón más estrecho y, sobre todo, con el sujetador visto.

Elizabeth Chambers y Yara Shahidi, estilo parisino

Getty Images

Las dos actrices son guapas y tienen cuerpazo para lucir este vestido de Chanel. Sin embargo, las botas de caña media, también de la firma, con las que Yara completa su look no favorecen en absoluto. Esta vez está mucho más guapa y acertada Elizabeth Chambers. La actriz apuesta por unos zapatos mucho más elegantes de la casa francesa y nos encanta el resultado.