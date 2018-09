A estas alturas, sabemos que cualquier cosa que se ponga una famosa de las que caen bien (que no son todas, seamos claros), se agota en las tiendas en medio segundo. Y Meghan Markle, considerada una de las 'royals' mejor vestidas del mundo, no iba a ser menos: ya sentó cátedra en su día su cuñada, Kate Middleton, que sigue agotando prendas de firma y de 'low cost', y ahora le toca a ella ser la influencer inglesa del momento. Por eso, no es de extrañar que hasta una de las actrices más reconocidas (y reconocibles) del mundo le haya hecho un 'copia-pega' a su look, y no es otra ¡que Jennifer Garner! Mientras una eligió el modelito de Roland Mouret para presentar su estrella en el paseo de la fama, la otra lo había lucido antes en la pre-fiesta de su boda con el príncipe Harry. ¿A quién le sienta mejor? Nosotros ya tenemos favorita.

Jennifer Garner y Meghan Markle, de corte asimétrico

Nos encanta este diseño en azul de Roland Mouret. El escote asimétrico y el detalle recogido en el lateral hacen de este modelo uno de los más deseados por actrices y miembros de la realeza. En este caso, tanto a Jennifer Garner como a la Duquesa de Sussex les sienta de maravilla, pero nos gusta mucho más la ex de Ben Affleck y sus zapatos de pulsera. Los salones blancos de Meghan no son la mejor opción.

Nicky Hilton y Nicole Kidman, las damas de rosa

En color fucsia, con volantes y transparencias, este vestido de Valentino lo tiene todo para convertirse en objeto de culto. La socialité y la actriz de Big Little Lies lo saben y apuestan por el largo para lucirlo en las mejores fiestas de Hollywood. Esta vez nos vamos a quedar con la hermana de Paris, ya que lo lleva con más estilo y lo combina perfectamente con un clutch del mismo tono y un peinado romántico.

Eva Longoria y Leona Lewis dan en el blanco

Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo arruinar un estilismo por culpa del complemento equivocado. Sabemos que el mini vestido abrigo en blanco de la firma Mario Dice es una de las tendencias más marcadas de este otoño, pero combinarlo con unas botas tipo venda como hace Leona Lewis no es lo más adecuado. Mucho mejor la actriz de Mujeres desesperadas y sus sandalias de vinilo.