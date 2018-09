Logra un vientre plano con consejos muy sencillos

La californiana Gigi Hadid posa como nadie en bikini, pero su trabajo le cuesta mantener el vientre perfecto. La modelo practica deporte a diario y hace pilates tres veces por semana. Reduce los alimentos que le inflaman el vientre, como pimientos y verduras de hoja ancha, y bebe mucha agua. También evita el exceso de sal y las bebidas azucaradas. Además, acompaña su rutina de productos reductores que le ayudan estar a tono para cualquier situación. Si quieres conseguir el físico de la joven, no te pierdas lo que te vamos a contar a continuación...

El aumento de unos kilitos y el verano suelen estar relacionados. Todavía quedan días de terrazas y baños, pero hay que empezar a volver a la rutina progresivamente y recuperar nuestra cintura debe ser una de las prioridades. ¿Cómo hacerlo?

Evita las bebidas carbonatadas. Son causantes de la inflamación del vientre y de la acumulación de aire en la zona abdominal.

Ponle una cruz a los edulcorantes, pues pueden causar mala digestión. Consume más fruta y verdura para aumentar la ingesta de fibra y así ayudar a mantener el sistema digestivo activo. Mastica bien la comida y no engullas. Tómate tu tiempo para evitar la aparición de gases.

Esconde la sal porque su exceso provoca insuficiencia cardíaca y renal, hipertensión y sobrepeso, así como retención de líquidos, que abultarán tu tripa.

El agua es fundamental para un funcionamiento adecuado del sistema digestivo y para evitar la retención de líquidos.

El ejercicio activa el metabolismo y te ayuda a quemar grasa. Si además te centras en entrenar el core, lograrás una zona abdominal tonificada.

Las cremas reductoras ayudan a quemar la grasa abdominal y eliminar la piel flácida. Es un plus que tienes que combinar con los hábitos de vida saludables, pero su formulación a base de activos reductores que penetran en la piel te darán un empujón mayor en la pérdida de grasa.

Trabaja el core con pilates

Las celebrities no renuncian a sus sesiones de trabajo de core o zona abdominal. La práctica preferida es el pilates. Alessandra Ambrosio ejercita su cuerpo realizando pilates de máquina en el gimnasio. Las máquinas ayudan a adoptar una mejor postura y a acomodar el cuerpo para no forzarlo al realizar los ejercicios. Además, incorporan cargas y ángulos difíciles de adoptar que no serían posibles de otra manera. Pruébalo y notarás el vientre más tonificado en el plazo de un mes. En cuanto a las prendas deportivas, ayúdate de aquellas con tejidos termoactivos que ofrecen un mayor rendimiento térmico con efecto anticelulítico y reductor.

Faja reductora: 69 €. De Vulkan

Ejercicios en casa

Elevación de piernas (superior izquierda). Trabaja los abdominales inferiores. Eleva las piernas 45º y sube ligeramente el cuerpo. Los brazos, pegados a los costados. Mantén la postura 30 segundos. Repite cinco veces.

La ‘V’ (superior derecha). Tumbada boca arriba, levanta las piernas estiradas hasta media altura a la vez que elevas el tronco y pones los brazos en paralelo a las piernas. Mantén esta postura el máximo de tiempo que te sea posible. Repite cinco veces.

Tijera (inferior izquierda). Boca arriba, estira ambas piernas para formar un ángulo de 90º respecto al cuerpo. Sujeta una de las piernas y eleva ligeramente el tronco. Mantén 30 segundos. Repite dos veces con cada pierna.

Abdomen y lumbar (inferior derecha). Boca arriba, apoya las manos en el suelo y sube todo el cuerpo, con la pierna estirada sin tocar el suelo, eleva la otra 90º. Mantén 30 segundos y repite dos veces con cada pierna.

Reductores

Los productos anticelulíticos presentan principios activos a base de árnica, ruscus, hiedra o cafeína, entre otros ingredientes, que actúan disolviendo la grasa depositada en las zonas afectadas. Aplica dos veces al día realizando un masaje para favorecer la circulación sanguínea y la eliminación de toxinas.

Detox, zumo de abedul (izquierda): 14,70 €. De Weleda

Drenante (centro): 21,85 €. De Forté Pharma

Super fit (derecha): 74,90 €. De Rodial

Aceite liporeductor (izquierda): 45€. De María D'Uol

Tensor firm corrector (centro): 49,75 €. De Biotherm

Aceite slim design (derecha): 27 €. De Elancyl