Ahora que volvemos a la rutina y el descanso estival ha llegado a su fin, volvemos a preocuparnos por nuestro peso. Adelgazar y bajar de talla puede llegar a ser una misión imposible pero, para evitarlo, toma buena nota de mis consejos para que intentes bajar esos kilillos que has podido coger en tus vacaciones. Para conseguirlo, necesito que tengas en cuenta cuatro pilares fundamentales: mentalidad, alimentación, ecuación y disciplina. Estos 4 pilares son fundamentales para tener una vida sana, con optimismo, decisión y valentía podrás conseguir bajar esos kilos de más. Pero, aunque no lo consigas, no desfallezcas y sobretodo nunca te sientas mal por tener kilos de más. Porque ésa que ves en el espejo eres tú y eres bella con más o menos peso.

Lo primero es tener una mentalidad positiva. Querer es poder, no hay nada más fuerte que la fuerza de voluntad. Si de verdad estás decidido, solo dependerá de ti. Mentaliza tu objetivo, fíjate un deseo y lucha fuerte a por el éxito.

Debes llevar una correcta alimentación. Incrementa la ingesta de frutas y verduras en tu día a día. Desayuna con fruta y destierra los bollos. A mitad de mañana, come un par de higos de temporada o una manzana. Comienza tu almuerzo con una gran ensalada pero solo de 3 elementos como lechuga, tomate y pepino. Las ensaladas César no sirven y cena unos espárragos, judías o brócoli al vapor. Nada de fritos y come carnes, huevos y pescados a la plancha. No comas pan ni pasta refinada, cámbialo por alimentos integrales

En cuanto a la ecuación, las cuentas son claras: suma las calorías ingeridas y réstales las calorías quemadas. Si quieres perder peso, debes quemar 500 calorías más que las ingeridas así que muévete, baila, camina lo que quieras pero no te acomodes en el sofá.

La disciplina es muy importante. Elige una actividad física que te guste para ganar masa muscular y dale duro, debes ser coherente con tu estado físico y empieza poco a poco, pero hazlo de manera constante, puedes ganar músculo en casa solo con un cartón de leche para fortalecer biceps y triceps. Puedes hacer sentadillas para fortalecer piernas, glúteos o hacer abdominales hasta que el vientre se quede como una tabla. No te hace falta gimnasio, en casa y con disciplina se pueden conseguir grandes resultados.