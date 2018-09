Aunque sabemos que los años pasan para todos, no todos los llevamos igual. Sino que se lo digan al cantante Justin Bieber. El intérprete, ídolo de masas desde muy pequeño, ha sufrido una gran transformación, sobre todo con su estilo. Lo conocimos con un look moderno y desenfadado que parece haber olvidado por completo. Pero, ¿qué le ha pasado a Justin Bieber? Ha dejado de ser un referente en estilo para ponerse bigote, camisas con estampados imposibles de llevar, chanclas con calcetines... y una larga lista de despropósitos sobre todo por su aspecto descuidado. Si queréis ver su increíble transformación, atentos a las siguientes fotos...

Getty

¡Si es que era una monada! Aquí lo podemos ver en un evento de Victoria's Secret con un conjunto negro que le quedaba a las mil maravillas.

Getty

Cómo no nos iba a conquistar, si parece el novio de la tarta con ese smoking blanco.

Getty

Hasta cantando y bailando era completamente irresistible... De blanco, con tupé y siempre perfecto cuidando hasta el más mínimo detalle en sus apariciones.

Getty

No hay nadie que mire a la cámara como Justin Bieber mientras actúa. Sin embargo, lejos queda ese niño que vestía siempre con las tendencias del momento, madurar no le ha venido muy bien... ¿Nos preguntamos si no tendrá estilista?

Getty

La ropa 'oversize' no siempre hace justicia, sino que se lo digan a Justin Bieber con este chandal XXL que no le sentaba nada bien. Está bastante delgado y esas ropas le camuflan por completo.

Gtres

El cantante tiene especial interés por la ropa exótica, pero esa camisa azul de palmeritas no es la adecuada amigo. Si es que desde que te dejó Selena Gómez no levantas cabeza al menos en estilo porque ya sabemos que el corazón te trata de maravilla e incluso piensa en boda con Hailey Baldwin. Ella incluso presume de anillo. Y lo que también nos tiene despistados es ese bigotito que va y viene y que en nuestra modesta opinión mejor sería eliminar.

Gtres

Si antes eran palmeras, ahora toca flores. No te entendemos Justin. Con lo acertado que ibas antes.

Gtres

Pero puestos a cuestionar su estilismo no sé que es peor si los estampados o esos calcetines altos muy acertados con el calor del verano (nótese la ironía).

Gtres

Y si fuera poco, ya ni va vestido, como si de un boxeador se tratase, Justin Bieber sale a la calle a correr luciendo tatuajes y cuerpazo (que no está nada mal, la verdad) pero podría mantener un poco la compostura que no estamos en la playa.