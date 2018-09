Que Kim Kardashian está orgullosa de sus curvas de infarto no lo duda nadie, pero eso no quita para que quiera tenerlas bajo control cuando tanta curva se le empieza a ir de las manos y ya no se ve tan divina como le gustaría. Por eso la multimillonaria celebrity recurrió a la famosa dieta Atkins para volver a su peso ideal tiempo después de dar a luz. Si tú también quieres perder peso después de las vacaciones, echa un ojo a este sistema de adelgazamiento basado en proteínas de origen animal (carne de vacuno, aves, cerdo), creado por el cardiólogo norteamericano Robert Atkins. Esta dieta se ajusta como un guante para los que se declaran amantes de la carne que huyen de las verduras.

Las consignas de Atkins

-Reducir el consumo diario de carbohidratos (pasta, pan, patatas, arroz...) al mínimo (un 10%).

-Beber mucha agua (8 vasos al día) para eliminar toxinas.

-Evitar azúcar, leche y café con cafeína. Adiós también a la miel, chocolate y embutidos. Atkins promete una pérdida rápida de peso y sin pasar hambre ni ansiedad: seis kilos menos en un mes.

Este régimen consta de cuatro fases

Fase de inducción. Dura un mes. Es la fase de arranque y una de las más complicadas de seguir, ya que el consumo de carbohidratos se reduce a 20 gramos al día. El fin de esta etapa es obligar al cuerpo a generar energía a partir de las grasas acumuladas.

Fase de pérdida progresiva de peso. Dura como máximo dos meses y un mínimo de dos semanas. Se van introduciendo más hidratos poco a poco (hasta 50 gramos al día).

Fase de pre-mantenimiento. Se aumenta la ración de carbohidratos en 10 gramos a la semana, siempre y cuando se siga perdiendo peso.

Fase de mantenimiento. Para el resto de la vida. Si se abandonaran las consignas de Atkins, se recuperaría el peso perdido.

Tu menú

Desayuno: huevos revueltos con rodajas de tomate; té o café descafeinado sin azúcar.

Comida: bistec de carne de vacuno a la plancha o de ave en su jugo; o trucha con espinacas. Champiñones.

Cena: ensalada de lechuga, atún, pimientos morrones y aliño de aceite de oliva y limón; o salmón asado; o pollo asado sin grasa con ensalada.

Bebida: 8 vasos de agua al día; zumo de tomate o de frutas.

Los Pros

- Se produce la pérdida de peso porque se movilizan las grasas acumuladas.

- Ayuda a controlar el hambre y el exceso de líquidos del organismo.

- Fórmula efectiva si el objetivo es perder de 5 a 7 kilos. Los resultados rápidos y visibles desde la primera semana, por lo que resulta un régimen motivador.

Los Contras

-La eliminación de los carbohidratos de la dieta puede generar cetosis (cuando el organismo no tiene suficientes hidratos para obtener energía y usa la grasa propia para este fin).

-Efecto yoyó (recuperar los kilos perdidos).

- Exceso de proteínas: ojo con el ácido úrico, triglicéridos y colesterol.