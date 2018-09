Dakota Johnson no deja de sorprendernos con sus acertados estilismos ya sean en una alfombra roja o en su vida cotidiana. Nos ha dejado gratamente sorprendidos con este 'look', entre sofisticado y casual que tanto nos gusta. La hija de Melanie Griffith y Don Johnson se apunta a la tendencia del momento, el denim de tiro alto, para combinarlo con una sencilla camiseta y unos mocasines. ¡Está ideal! El toque más 'in' se lo dan los complementos: cartera, maxigafas de sol y un favorecedor semirecogido. ¿Te gusta? A nosotros nos encanta y por eso te damos algunas ideas para que puedas copiarla y estar tan guapa como la prota de la trilogía de '50 sombras de Christian Grey'.

Pulsera de Barokah Jewels, 33 €. Foto cedida por la firma

Camiseta de Zalando, 19,99 €. Foto cedida por la firma

Pantalón de Mango, 29,99 €. Foto cedida por la firma

Zapatos de Castellano, 109,90 €. Foto cedida por la firma

Gafas de sol de El Corte Inglés, 24,95 €. Foto cedida por la firma

Clutch burdeos de Roberto Verino, 69 €. Foto cedida por la firma

Gargantilla de Parfois, 17,99 €. Foto cedida por la firma

Fotos cedidas por las firmas

Crema hidratante de Payot 28,09 €. Labial de Dior, 37,60 €. Perfume de Kenzo World, 75,50 €.