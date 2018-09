El 'print' pañuelo llega este otoña para instalarse en nuestro armario y hacerle la competencia al 'animal print'. Ya son muchas las celebrities que han caído rendidas a él como la actriz Miriam Giovanelli que luce este favorecedor vestido de estampado de cadenas de Zara. Favorecedor, arriesgado y atrevido, la moda pañuelo llega para quedarse y convertirse en un 'must' al que no puedes renunciar. Hazte con una falda, blusa, vestido, pañuelo... que contenga alguno de estos elementos: cadenas, hebillas, motivos ecuestres, medallones, monedas... ¡y listo! Te facilitamos esa búsqueda con algunas propuestas a las que no podrás resistirte.

Foto cedida por la firma

Chaqueta estampada de Zara, 39,95 €

Foto cedida por la firma

Falda plisada de Zara, 39,95 €

Foto cedida por la firma

Collar de El Corte Inglés, 14,95 €

Foto cedida por la firma

Botines de Fórmula Joven, 49,99 €

Foto cedida por la firma

Bolso cadena de Purificación García, 98 €