La protagonista de 'Los 4 fantásticos', la actriz Jessica Alba, está fantástica con este look lady, que nunca pasa de moda y siempre es una apuesta ganadora. Es el estilo perfecto tanto para ir a trabajar como para tus planes 'post work'. Estarás muy elegante y femenina, y, encima, no necesitas grandes cosas para dar con la combinación ideal. Rebusca en tu armario un vestido de cintura estrecha muy del estilo de los 50 o una falda midi, recta o de tubo, con una blusa de encaje o de lazada. Te pones unos buenos tacones y... ¡listo! Ese es el look irresistible que luce Jessica Alba, así que ¡cópiala y saca tu lado lady! Te ayudamos con algunas prendas y complementos que te pueden resultar muy útiles.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

.

Cedida por la firma

Blusa de Only, 14,95 €

COMPRAR





Cedida por la firma

Falda de Dorothy Perkins, 21,95 €

COMPRAR

Cedida por la firma

Sandalias de Wonders, 60 €

COMPRAR

Cedida por la firma

Bolso de El Corte Inglés, 35,95 €

COMPRAR

Cedida por la firma

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gafas de El Corte Inglés, 119 €

COMPRAR

Cedida por la firma

Colgante de Parfois, 12,99 €

COMPRAR

Foto cedida por la firma

Anillo de Pandora, 99 €

COMPRAR

Combínalo con...

Fotos cedidas por las firmas

Perfume de Maison Martin Margiela, 67 €

COMPRAR

Barra de labios de Dior, desde 32,84 €

COMPRAR

Colorete de Sensai, 47,50 €

COMPRAR