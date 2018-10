Miguel Ángel Silvestre está haciendo 'las Américas' y si hay algo que echa de menos, además de la familia, es la comida. Reconoce que como en España, no se come en ningún sitio. Por eso, siempre que vuelve a casa no deja pasar la oportunidad de degustar su plato favorito, un rico arroz con bogavante, una receta muy típica del Mediterráneo que él, como buen castellonense, es fan absoluto. El secreto de este plato está en dejar el arroz suelto, caldoso, y el bogavante, que le da un sabor intenso al guiso, en su punto. Pero no te preocupes, es fácil de preparar y nosotros, además, te contamos paso a paso cómo hacerlo para que te quede de rechupete.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Arroz con bogavante

Archivo

Coste aproximado (para 4 personas): 40 €. Calorías por ración: 300. Tiempo: 20-40 minutos. Dificultad: media.

Ingredientes: 300 g de arroz bomba, 400 g de gambas arroceras, 1 bogavante, 1 cabeza de merluza, 1 cebolleta, 1/2 pimiento rojo, azafrán, 2 tomates pera, pimentón dulce, aceite de oliva, sal y perejil

¿Cómo se prepara?

Paso 1

Archivo

Poner a cocer 400 g de gambas arroceras peladas y una cabeza de merluza en 2 litros de agua durante 10 min. Retirar la merluza, salar y pasar por la batidora. Pasar el resultado por pasapurés y luego colar. Reservar.

Paso 2

Archivo

Picar la cebolleta, el pimiento rojo y un poco de perejil. Rallar los tomates. Poner una olla grande al fuego con un chorrito de aceite de oliva y dorar el bogavante cortado a lo largo en dos, por las patas, sin separarlas del todo. Retirar y sofreír todas las verduras.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Paso 3

Archivo

Añadir el arroz, una cucharadita de pimentón y unas pocas hebras de azafrán. Remover todo, añadir el bogavante y el caldo reservado. Mantener a fuego fuerte 10 minutos, bajar el fuego y dejar otros 10 minutos.