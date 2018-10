A Rihanna no le corre ninguna prisa sacar un nuevo disco, para chasco de sus fans. La cantante ha decidido apartar, por el momento, sus quehaceres musicales para centrarse en desarrollar, más si cabe, su marca de maquillaje, Fenty Beauty (que, por cierto, lo está petando). RiRi quiere asentar primero su nueva empresa antes de meterse en el estudio y en un tour mundial como los que acostumbraba a hacer, y lo está haciendo a pasos agigantados: de hecho, ahora ha decidido marcarse un tour por los Sephora del planeta (donde se vende la marca en exclusiva) para promocionar la firma (su último viaje ha sido por Australia), y no de cualquier forma: además de ser imagen, también ha querido ofrecer clases magistrales ante algunos afortunados seguidores para mostrarles cómo utilizar los productos.

Sin embargo, eso no es suficiente, y ahora, visto que no puede llegar a todo el mundo con el tour, ha decidido meterse de lleno en un sitio donde la ubicuidad sí es posible: YouTube. Así, ha creado su canal y su primer vídeo de todos los semanales que tiene pensados (y que publicará cada martes) para crear looks navideños con su nueva paleta 'Killawatt Foil Freestyle highlighter palette', con 7 tonos ultrapigmentados que tan pronto se pueden usar de sombra de ojos como de iluminador para los pómulos o hasta de 'topper' de cualquier pintalabios. Y se queda más ancha que larga. El resultado no deja indiferente a nadie (y no es apto para las más recatadas):

Por otro lado, hasta la propia Rihanna ha bromeado en Instagram con las peticiones sin descanso de sus seguidores, que no paran de pedirle un nuevo trabajo discográfico. Ella, sin embargo, se lo toma con humor: "Cuando tus fans continúan preguntándote por nueva música", escribe junto a una foto en la que aparece ella, "acosada" por sus fans y con cara de desesperación... y más ahora que también ha sacado una línea de lencería. ¡Si es que no se puede estar a todo!