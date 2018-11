Acostumbrados a verla ligera de ropa, con esos modelos increíbles de Victoria's Secret, verla con este look tan otoñal nos ha llamado la atención. Lo cierto es que la guapísima Adriana Lima nos ha conquistado con su estilo, al más puro inspector Gadget. Nos encanta la gabardina larga como prenda de abrigo, un 'must' que no puede faltar en tu armario esta temporada. Para lograr ese punto sofisticado y glamouroso, ha apostado por unos stilettos y un pantalón por media pierna que estiliza la figura y sienta fenomenal. Completa su 'outfit' con un jersey de cuello vuelto para abrigarse del frío. Todo el conjunto en colores crudos, palos, beige... muy acordes con la temporada otoñal. ¿Te gusta el resultado que ha logrado la top model brasileña? Si quieres parecerte a ella, copia su estilo con las prendas que hemos seleccionado para ti. ¡Te encantarán!

Pantalón de Zara, 25,95 €

Stilettos de Zalando, 27,95 €

Gabardina larga de Zara, 59,95 €

Bolso de Purificación García, de 128 €

Reloj de Tommy Hilfiger, 125,10 €

Pendientes de El Corte Inglés, 12,95 €

Combínalo con...

Fragancia de Loewe para El Corte Inglés, 79,95 €

Contorno de ojos de aguacate de Kiehl’s, 28,50 €

Crema hidratante de Biotherm, 47,90 €

