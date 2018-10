Hace unos días, el cantante Dani Martín hablaba de la rosácea. Gracias a su testimonio, hemos podido conocer que muchas personas la sufren y hoy os hablaré de ella para sepáis su origen, causas y posibles remedios. La rosácea es una patología inflamatoria no grave que afecta a muchas personas de ambos sexos, aunque son más propensas las mujeres, pero son los hombres quienes la sufren de manera más virulenta. Es en los varones donde predomina la situación en la que las glándulas sebáceas de la nariz se puedan agrandar, deformándola. Muchas personas padecen rosácea y no lo saben. Muchas piensan que ese enrojecimiento tras ponerse nerviosa, al salir de la ducha o cuando te tomas unas copas de vino es normal pero no es así. Además, también se puede presentar con pústulas, granos muy rojos , casi siempre llenos de líquido, y que se ubican en la parte central del rostro. Su origen es desconocido aunque tiene un factor genético y se conoce que el tabaco, el estrés y un mal cosmético pueden empeorarlo.

Remedios que te ayudan a evitarlo

Debes aprender técnicas de relajación. Aprender a respirar es esencial ya que en la rosácea los vasos sanguíneos se dilatan para captar más oxígeno, por lo que si respiras adecuadamente, dedicándote tiempo, en cada inhalación profunda aportarás oxígeno y en la exhalación expulsarás toxinas.

También debes aumentar la ingesta de frutas y verduras para que las sales minerales de las frutas hidraten las células. Toma alimentos antiinflamatorios como el brócoli y aceite de oliva virgen.

También debes huir del calor. No puedes ducharte con agua muy caliente, ni acudir a spas. Además, bebes fortalecer tu manto hidrolipídico con las cremas adecuadas que no tienen que ser de la farmacia necesariamente. Los centro de belleza cuentan con grandes herramientas para combatir esta patología, los cosméticos adecuados darán elasticidad al vaso sanguíneo para que no dilate de manera permanente formando telangiectasias, que son esas venitas rojas que salen en mejillas y nariz.

Es muy importante que te protejas bien del frío. No expongas tu cara al viento, tápate con bufandas y gorras y usa cremas humectantes que hagan de sello sobre tu piel. Tampoco puedes fumar ni beber alcohol.

En resumen, si padeces rosácea, no te preocupes porque sólo es un problema estético