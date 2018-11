Irina Shayk, copia su look más español

Pillar a una súper modelo internacional como es Irina Shayk luciendo una prenda de un firma española mola y mucho. Y es que la churri de Bradley Cooper es toda una influencer de estilo y todos miramos con lupa cada uno de sus estilismos. Por eso verla lucir por la calle un abrigo de Mango es toda una invitación clara y directa a que le copiemos el look... Así que, no te lo pienses y copia el look de Irina Shayk. Te lo ponemos súper fácil para conseguir el estilismo más calentito y urbano de la modelo, sólo tienes que echar un ojo al listado de prendas que te damos a continuación para que no te falte ni el más mínimo accesorio. Que tiemble Irina que ahí llegas tú...

Abrigo de pelo de Mango por 79,99€

Jersey de cuello alto de H&M por 29,99€

Mifalda negra de Pepe Jeans en Zalando por 65€

Zapatillas deportivas blancas de Fila por 119,95€

Bolso animal print de Zara por 45,95€

Gorro de lana de Benetton por 18,95€

Gafas de sol Michael Kors por 139,95€