Desde que Alicia Vikander se ha metido en la piel de la heroína Lara Croft sustituyendo a la épica Angelina Jolie en la última peli de 'Tomb Raider', la actriz sueca está de lo más guerrera y se atreve con todo. Alicia demuestra no tener miedo a nada, lo que incluye también su atrevimiento en sus estilismos. El otro día nos lo dejaba claro luciendo un look de lo más arriesgado que combina rayas y estampados étnicos. La actriz consigue el equilibrio perfecto para ser el centro de atención sin resultar patética. Si tú también quieres ese efecto sorpresa, echa un ojo a esta selección de prendas y accesorios para lograr el look perfecto.

Chaqueta étnica de Zara por 69,95€

Falda mostaza de Zalando por 39,95€

Top de rayas metalizado de Zara por 17,95€

Botines de piel Dr. Martens por 169€ COMPRAR

Bolso bandolera de River Island en Zalando por 65€

Anillo de acero y perla de Majorica en El Corte Inglés por 50€

Pendientes de aro Vidal & Vidal por 34€