Los looks de Ana Guerra, aunque atrevidos siempre acaban conquistando a propios y extraños, y esta vez no ha sido diferente. En el aniversario de la marca de moda íntima Women'Secret, la cantante ha acertado de lleno en la elección de su look apostando por una sencilla bata que ponía el énfasis en su ropa íntima, concretamente dejando entrever parte de un sujetador negro de encaje con el que lucía, al igual que en su último videoclip, el secreto de la marca: la lencería.

Guillermo Jimenez HEARST

Una bata verde intenso ceñida por un cinturón que dejaba ver parte de su sujetador de encaje negro y sus piernas. Todo ello acompañado por unas sandalias doradas de tacón y una larga melena que ha optado por rizarse. Todo un acierto ya que estaba perfecta para el cumpleaños de esta marca que ella misma usa ya que, según ha confesado, le gusta tener de todo en su armario. “Suelo tener mi encaje, sobre todo si te vas a un evento y te arreglas un poco más hasta por dentro pero si vas a hacer ejercicio pues buscas estar más cómoda”, aunque para dormir lo tiene claro: “pijama con pantalón y borrego por dentro en invierno”.

Y es que, tras 25 años, Women'Secret sigue siendo una marca de referencia, lo que ha hecho que Ana Guerra la escogiese para vestirla en su último videoclip, 'Bajito, donde saldrá en ropa interior y hablará del amor libre. “Con esta canción quería transmitir que no quería enamorarme, pero no pasa nada si alguna vez me fijo en alguien del mismo sexo, siéntete libre y experimenta”, explica; y aunque confiesa que ella aún no ha experimentado con ninguna chica pero no tendría reparos en besar a una si el guión lo exigiese “y yo encontrara que está suficientemente justificado”.

Guillermo Jimenez HEARST

Aunque Ana no es de hablar de su vida privada, el ambiente íntimo ha terminado seduciéndola y confesando cómo se encuentra su relación con su ex, Jadel, quien ha sacado hace poco un nuevo single: “No he hablado con él porque como bien dijo en una entrevista, después de una ruptura es mejor darnos un tiempo y dedicarnos cada uno a nuestro trabajo”. Pero no hubo manera de que hablara de su relación con Miguel Ángel Muñoz que sigue sin confirmar “eso lo decís vosotros”, repetía. Las imágenes no mienten...

Con Miguel Ángel Muñoz o sin él, Ana Guerra hay una cosa que tiene clara: pasará las navidades con su padre mínimo aunque no descarta hacer alguna actuación en esas fechas “si la salud de mi familia está bien”. Y todo apunta a que puede ser ya que no sabe si las celebrará en Canarias o en Madrid, donde “se están cerrando algunas cosas”. ¿La veremos en alguna actuación de Nochevieja?