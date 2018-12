Nueve de cada diez mujeres en España declara la importancia del cuidado íntimo. Sin embargo, sólo tres de esas diez habla abiertamente del tema. Hoy, te informamos de los avances en este campo, y es que la salud vaginal es súper importante, no sólo por mantener una higiene diaria como el ducharse o lavarse el pelo: es una zona muy específica que requiere un cuidado especial, y ahora existen productos que se están convirtiendo en esenciales para el cuidado diario. Y no sólo eso: hay tratamientos que incluso te rejuvenecen la zona o te la recolocan (por ejemplo, después de un parto), ¡y algunos de ellos no necesitan apenas recuperación! Algunas de nuestras famosas saben de lo que hablamos. ¡Sigue leyendo!

Utiliza productos con PH óptimo. La piel de la vagina es la más sensible y delicada de nuestro cuerpo y se adecúa a la evolución hormonal del ciclo de vida femenino. Para protegerla de irritaciones y otras molestias, los productos específicos deben tener un PH ácido (entre 3,5 y 5,5).

Rejuvenece la zona íntima. Como cualquier órgano de nuestro organismo, la vagina envejece. La producción de estrógenos disminuye y pierde elasticidad. Con un tratamiento médico con láser de CO2 se revierte el envejecimiento genital, se aumenta la flexibilidad y se restablece el tono muscular, mejorando también la sequedad de la zona.

¿Qué famosas se han retocado 'ahí abajo'?

Kim Kardashian. Tras dar a luz a su segundo hijo, Saint, la socialité se sometió en 2016 a un rejuvenecimiento vaginal con láser. Este retoque es ambulatorio y de rápida recuperación al no tener puntos de sutura.

Kourtney Kardashian. La hermana de Kim se sometió a una reducción de la prominencia del Monte de Venus -o pubis- con Laserlipólisis para poder lucir en leggings y en bikini de manera más sensual. Además, se realizó un blanqueamiento de la zona del perineo.

Leticia Sabater. En 2015, la cantante que ha revolucionado las redes con el villancico ‘Polvorrón’ se hizo una reconstrucción del himen: “Me parecía muy bonito volver a ser virgen”, dijo.

¿Qué productos de higiene te recomentamos?

La higiene de la zona íntima requiere de unos productos suaves e hipoalergénicos. Limpia con jabón específico y no utilices esponja pues potencia la transmisión de gérmenes. Con la menstruación, cambia el tampón o la compresa cada tres horas; con las copas vaginales, el período se puede extender por bastante más horas. Hidrata con productos que refuercen las defensas naturales.

Copa menstrual vaciable, de Eureka! Cup, 27 euros

Desodorante íntimo, de Babaria, 7,80 euros

Hidratante vulvar, de Isdin Woman, 19,94 euros

Gel de higiene íntima hipoalergénico, de Vagisil Sensitive, 7,87 euros

Toallitas limpiadoras, de Chilly, 2,60 euros

Jabón íntimo con aloe vera, de Babaria, 2,50 euros

Libicare gel íntimo, de Procare Health, 12,45 euros

Está de moda: la estética más personal

El aspecto estético importa cada vez más. En depilación se llevan diferentes estilos, pero los más pedidos en los centros son: ‘Hollywood’, la ausencia total de vello; ‘Natural’, la antítesis del anterior, y el ‘Europeo’, donde se deja un poco de vello en el monte de Venus y todo lo demás se quita. En cuanto a hidratación, las mascarillas íntimas revitalizan y rejuvenecen por su efecto ‘lifting’.

Recortadora eléctrica, de Veet, 18,95 euros

Aceite íntimo, de Pompeia, 20,50 euros (15 ml)

Mascarilla íntima, de Bioxidea, 58 euros (3 uds)