A veces las famosas atinan con sus looks, otras veces no... y otras veces van a lo seguro ¡copiando a otra famosa! Pueden intentar que parezca distinto metiéndole otro zapato, un fular, un pantalón en vez de una falda... pero al final ¡siempre las pillamos! y mira que hay ropa y diseñadores en el mundo como para no vestir unas igual que otras... pero al final la ropa que dice ser "exclusiva" no lo es tanto: no coincidirán con el resto de los mortales, pero entre las estrellas ¡todas tienen el mismo modelito! Y si no que se lo digan, por ejemplo, a Diane Kruger o Sara Carbonero...

Diane Kruger y Taylor Swift, look deportivo

Nunca antes una sudadera dio tanto juego como este diseño de Balenciaga (795 €). La actriz, que acaba de ser madre, prefiere llevar una talla más y lucirlo como si se tratara de un vestido con leggings y stilettos en negro, además de un bolso a juego. Taylor, con un look más sexy, opta por los shorts y unos botines con cremallera animal print. Son dos estilos distintos que nos gustan, pero esta vez nos quedamos con la versión de Diane.

Marta Sánchez y Sara Carbonero, flores de otoño

Nos encanta que nuestras celebrities patrias apuesten también por la moda española. En esta ocasión, la cantante y la blogger y periodista lucen el mismo vestido, diseño del sevillano Fernando Claro. Aunque a las dos les sienta fenomenal, a nosotros nos ha gustado más Carbonero, que con la melena suelta y stilettos le da un aire más informal a un look propio de una fiesta.

Katie Holmes y Emily Blunt, modelito básico

¡Cómo cambia una prenda dependiendo de con qué la combines! Mientras la actriz de 'El regreso de Mary Poppins' luce su jersey rosa palo de Zimmerman con pantalones de vestir, Holmes se decanta por los básicos vaqueros. Lo sentimos por la ex de Tom, que siempre va ideal, pero esta vez pierde frente a Emily, quien nos encandila con un estilo elegante complementado con zapato masculino.