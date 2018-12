Tómate tu tiempo. Es época de fiestas y necesitas brillar. Tu ritual de belleza debe ser perfecto. Con estos pasos, serás la más admirada en cada celebración en la que hagas acto de presencia.

Descanso reparador. Sí, suena a topicazo, pero para brillar tienes que dormir. Mientras descansamos, la piel se repara al activarse la hormona del crecimiento. La siesta podría ser tu gran aliada los días en los que te acuestes demasiado tarde.

Prepara la piel. Disfruta de un baño relajante. Después, exfolia la piel para tenerla más suave. Continúa con una ducha de agua fresquita para sellar los poros. Para finalizar, hidrata.

Cuidados de noche. Retira el maquillaje con tus productos habituales. Aplica los productos de rostro sin olvidar el sérum. Tu melena estará más sedosa si antes de acostarte te aplicas una mascarilla que no requiera aclarado.

Manicura. No olvides llevar las manos impecables, pues podría deslucir tu look si éstas no están cuidadas. Recuerda que se llevan las uñas de fantasía.

Aroma seductor. Aplica unas gotas de aroma en el escote, los hombros y los brazos antes de vestirte.

La modelo portuguesa Sara Sampaio, ángel de Victoria’s Secret, sabe cómo brillar en la alfombra roja: usa una base de maquillaje fluida y muy natural; aporta luz a su rostro con polvos iluminadores en el centro de la frente y parte alta de las mejillas; y logra el toque de glamour con el indispensable rojo de labios.

Makeup de luxe

Bases que den luz y sean de larga duración; contornos definidos con brocha y polvos terracota; ojos ahumados para una mirada más profunda; labios rojos, el color de la Navidad; y mejillas sonrosadas que otorguen un aspecto saludable y perfilen el óvalo de la cara. No olvides nada en tu maquillaje.

Baño de lujo: lavar y brillar

Relájate en un baño con sales, disfrutando del aroma de una vela y lavando tu piel y cabello con productos hidratantes. No te compliques con el pelo: elimina humedad con el secador y recurre a una plancha para alisar. Luego sólo tienes que marcar la raya y aplicar un producto de efecto ‘wet’. El resultado: elegante y sexy.





Prolonga el aroma

Finaliza tu ritual de belleza con una fragancia. Aplica estratégicamente: detrás de las orejas, en los laterales del cuello, tras las rodillas y en la parte inferior de las muñecas. Estas zonas donde se puede sentir el pulso tienden a ser más cálidas, por lo que el aroma durará más.



Cremas efecto lifting

Antes de emplearte con el maquillaje, la piel debe estar limpia y perfectamente hidratada. Utiliza cremas con efecto tensor, pero que también añadan jugosidad a la piel. Las que contienen ácido hialurónico son perfectas. También se comercializan cofres con todo lo necesario para un ritual ‘beauty’.



