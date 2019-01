¿Quieres un look calentito y a la moda? ¡Lo tienes! La actriz Sienna Miller nos da las claves para ir al trabajo, al gym o quedar con tus amigas para ir de compras estupenda y sin pasar nada de frío. Eso sí, en este caso la actriz no es la protagonista de la escena. Ella se queda con el papel secundario porque la gran estrella de su estilismo es... ¡la parka verde! Un clásico del invierno que bien combinado te llevará directo al estrellato (de la moda). Además, es una prenda súper versátil, y es su truquito para no pasar frío, ya que la parka abrigo bastante más que el clásico anorak o plumas.

Zara

Parka hidrófuga de capucha con aplicación desmontable efecto pelo, 79,95 €, de Zara.

Stradivarius

Pantalón denim super tiro alto, 19,99 €, de Stradivarius.

Benetton

Gorro de punto, 19,95 €, de Benetton.



Zalando

Bufanda cuello de punto: 54,95 €, de Zalando.

Zalando

Manoplas mitones multicolor, 20,95 €, de Zalando.

El Corte Inglés

Bandolera pequeña en marrón con solapa, 19,99 €, de El Corte Inglés.

Adidas

Zapatillas Stan Smith, 94,95 € , de Adidas.

Combínalo con...

Brillo de labios, 26 €, de Lancôme.

Crema hidratante. Nutrición y protección extra que la piel necesita para sobrevivir al invierno, 38,32 €, de Biotherm.

Crema de manos nutritiva, reconfortante con extracto de miel de flores: 13,50 €, de Payot.