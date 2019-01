Seguro que has oído alguna vez eso de que a cierta edad debes elegir entre cara o culo. Se refiere a que conforme cumplimos años, no debes tomarte a la ligera el hecho de perder peso ya que si optas por perder peso, tu culo se verá más pequeño pero tu cara se verá más consumida teniendo cara de cansada ya que la pérdida de peso irá siempre unida a la temida flacidez si no tomas medidas. Para mantener firme la piel tras una pérdida de peso, lo primero que debes tener en cuenta son los kilos que te quieres quitar y la edad que tienes. A más edad y más kilos te costará más mantener la piel en su sitio. Mi primer consejo es que debes programar una pérdida de peso a largo plazo, no es una carrera de velocidad, es más bien, una carrera de larga distancia.

Cuanto más lento sea el proceso, tu piel lo va a agradecer, y sé que ésta es la parte más difícil porque todos cuando nos ponemos a dieta queremos resultados inmediatos, y eso no será bueno ni para tu organismo ni para tu piel y su firmeza.

Cuando tu peso empiece a disminuir, para evitar la flacidez de tu piel debes aumentar tu ejercicio físico. Sal a caminar a diario y tonifica tus músculos. También puedes hacer yoga o Pilates e incluso hacer ejercicios de yoga facial que ayudará a fortalecer los músculos faciales. Además, elige algún suplemento de colágeno y tómatelo por la noche ya que el colágeno se forma entre las 23 horas de la noche y la 1 de la madrugada.

También debes cuidar la flacidez de tu rostro. Exfolia la piel de tu cara de forma adecuada y ponte sérum reafirmante con activos como silicio, bambú o péptidos reafirmantes. No te olvides de cuidar tu cuello, debes introducir en tu rutina una crema especial para cuello y escote, ya que el cuello es la parte más frágil de nuestro rostro y la que más sufrirá la pérdida de peso.

Además, debes saber que masticar chicle unos 10 minutos diarios fortalecerá los músculos de las mejillas y la línea mandibular. No te olvides de usar sérum o cremas de ácido hialurónico para que tu piel sufra menos. Si tienes algún centro de belleza de referencia, acude a hacerte sesiones de radiofrecuencia médica u ondas de choque, tanto en el rostro como en el cuerpo, para crear colágeno y elastina.

