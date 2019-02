¿Estás cansada de llevar el pelo largo y de los cuidados que tu melena requiere para lucir siempre estupenda, brillante y sana? El pelo corto es la solución y, además, te da una imagen más juvenil, fresca y un aspecto despreocupado. ¡Y es tendencia! El estilo 'pixie', garçon, a tazón, con flequillo, rizado, rapado... cualquiera sientan de maravilla solo tienes que tener en cuenta la forma de tu cara (redonda, ovalada...) y el color de tu pelo para dar con el corte ideal. Eso sí, olvídate de la falsa creencia de que el pelo corto no requiere cuidados. ¡Es falso! Si quieres lucir un corte de pelo corto perfecto, toma nota de los 8 consejos que te da el estilista Eduardo Sánchez para sacar el mejor partido a tu nuevo 'look' y lucir el corte perfecto siempre.



La actriz, peinada por Yolanda Aberasturi para los Premios Feroz, lució un ’pixie’ muy cortito, con el flequillo ligeramente ladeado y las puntas pulidas para un acabado fresco y muy natural. Agencias

1. Repasa a menudo el corte

Es fundamental. No puedes pretender ir perfectamente peinada cuando el corte ya ha perdido su estilo y su forma. Para un crecimiento normal del cabello, se calcula que la distancia idónea entre corte y corte suele ser de 6 semanas. Tómatelo como una obligación para sacar el máximo partido a tu imagen. Porque, aunque te lo quieras volver a dejar largo, es imprescindible refrescar el corte para que se vea siempre impecable.

2. Ten siempre un plan B

Es decir, aprende a dominar la técnica del 'wet look' (aspecto mojado) para salir airosa en una cita de emergencia o en esos días en los que te es imposible domesticar el corte. Solo necesitas un gel, que discipline sin apelmazar, y un poco de maña. Puedes probar a hacerte un tupé, echártelo todo hacia un lado o completamente hacia atrás. En pocos minutos puedes crear un peinado con el que estarás perfecta varias horas.



Ruby Rose Agencias

3. Adapta el color al corte

A menudo cuando cambias el largo de tu cabello sueles también variar la tonalidad porque con la nueva longitud quizá no funcionen igual el tinte o las mechas que llevabas antes. Déjate asesorar por tu peluquero para sacar el máximo partido al corte, creando zonas de luces y sombras en las distintas partes de la cabeza. El corte lucirá muchísimo más.

4. Prueba con la raya al lado



No solo porque suele sentar bien a todos los tipos de rostro. También porque si te haces la raya al lado con el cabello corto ganarás mucho volumen y, aunque tengas poco pelo, parecerá que lo tienes muy abundante. Trazarla a la derecha o la izquierda va a depender de la forma de tu rostro o de si prefieres realzar algún complemento o disimular algún defectillo. Prueba y verás.

Úrsula Corberó Agencias

5. Date puntos de luz



Si tienes el cabello muy oscuro, el experto recomienda iluminar el pelo con alguna técnica suave de color, como la llamada 'Sunlights' (como un aclarado natural por el efecto del sol), que consiste en matizar ligeramente las puntas. El resultado es que se aprecia mejor el corte y el conjunto tiene más luz y movimiento.

6. Define muy bien las puntas

No hay peor cosa que parecer despeinada cuando se lleva el pelo corto. Puedes evitarlo definiendo bien las puntas con un toque de cera o de sérum, que las dará más peso y realzará la raíz. Lo ideal es que te apliques estos productos en seco y los extiendas con los dedos potenciando la forma natural.



Katy Perry Agencias

7. Puedes lavarlo a diario

Cuando tienes el cabello corto sueles tocártelo más y además los mechones que caen sobre el rostro acumulan más grasa. En general podría decirse que todo el pelo está más en contacto con el cuero cabelludo que cuando llevas melena y, en consecuencia, se ensucia mucho más. Por este motivo, notarás que necesitas lavarlo con mayor asiduidad. No te preocupes en hacerlo todos los días con un champú suave. O, como mucho, deja pasar dos días entre lavado y lavado.

8. Olvídate del cepillo



Si quieres conservar la textura natural de tu pelo y que tu peinado no parezca muy artificial, lo mejor es que te ayudes con las manos a la hora de peinarlo. Si no, perderás frescura y será como si llevaras un casco. Los expertos recomiendan manejarlo con los dedos, si no te apañas hazte con un cepillo de los que llaman esqueleto que separa el pelo en vez de dejarlo como una masa homogénea.

A medida

Sea cual sea el largo de tu corto, necesitas cuidar tanto la calidad del cabello como el color y acabado. Tienes que hacerte con tus indispensables dependiendo de lo que busques.

Cedidas

Perfeccionador de rizos Curvaceous, de Redken, 24,50 €

Champú para que los rubios no amarilleen, Bain Utra-Violet, de Kérastase, 15,41 € (precio rebajado)

Champú suavizante 'Extreme Caviar Smoothing', de Miriam Quevedo, 54,95 ⇔

Si tienes el pelo rizado, domestica tus bucles (en corto es fundamental). Si necesitas hidratación, aplícatela. Y siempre cuida el color.



Cedidas

Bruma acondicionadora '48H Scent-Sational', de Aussie, 7,25 €

Efecto mojado, spray 'Wet Domination', de L’Oréal Professionnel, desde 8,40 €



Hidratación profunda,'Smooth Proof Pack', de Biolage, 16 €

Por cierto, para esos días BHD (Bad Day Hair) una pasada de plancha en el flequillo y la zona frontal te dejarán como recién salida de la pelu (abajo).



Cedidas

Cepillo Esqueleto, de Termix, desde 5,51 €

Plancha de titanio Corioliss, de C3, desde 99 €