Para poner color a los días más fríos del invierno, nada mejor que huir de los colores oscuros como el negro o el azul marino y apostar por un tono pastel como el rosa o el morado para animar tu look. Esto es lo que ha hecho Katie Holmes que ha decidido combinar sus vaqueros favoritos con un abrigo rosa, jersey y zapatillas de deporte sin olvidar darle un toque de glamour con un bolso de mano guateado. Copia el estilo de la ex mujer de Tom Cruise que tiene el look ideal para pasear por la ciudad, disfrutar de un día de compras o tomar un café con amigas. Hemos buscado prendas 'low cost' para que te inspires en su estilo y también productos de maquillaje para copiar su 'look beauty' como la base de maquillaje 'Superbalanced' de Clinique y el agua de colonia 'Flores mediterráneas, Magnolia blanca' de Álvarez Gómez.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cedida

Abrigo rosa, 48,95 €, de Vila.

Cedida

Jersey básico con botones en la manga, 19,95 €, de Zara.

Cedida

Jeans súper skinny tiro medio, 19,99 €, de Pull & Bear.

Cedida

Deportivas, 48,95 €, en El Corte Inglés.

Cedida

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Funda de móvil, Molded Snake, 32,95 €, en Adidas.

Cedida

Gafas de sol de color negro con varillas metálicas, 41,95 €, de Mr. Wonderful, disponibles en El Corte Inglés.

Cedida

Bolso, 17,95 €, en Zalando.

Combínalo con...

Cedidas

De izquierda a derecha:

Base de maquillaje, 32,99 €, de Clinique. COMPRAR

Barra de labios, Rouge Volupte, 36 €, de YSL.

Agua de colonia, 9,95 €, de Álvarez Gómez. COMPRAR