El ángel de Victoria's Secret siempre está espectacular, ya sea con un look de alfombra roja como en su día a día. En esta ocasión, Bella Hadid nos ha conquistado con su 'outfit' de sport, que solo ella sabe lucir con tanto glamour y estilo. ¿Te gusta su estilo 'arreglá' pero informal? Puedes parecerte a ella con unos sencillos vaqueros, deportivas con plataforma y un abrigo de peluche, que tanto se llevan este año. Completa tu look con los accesorios necesarios (bolso, gafas de sol...) y los productos de belleza que no pueden faltar en tu neceser: el carmín diseñado por Isabel Marant para L'Oréal y el agua de colonia de Tommy Hilfiger. Echa un vistazo a tu armario y revisa qué puede faltarte para ser como la modelo y ¡apúntate al estilo sport!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cedida

Pendientes de aro de El Corte Inglés, desde 8,75 €.

Cedida

Abrigo amarillo de Zalando, 125 €.

Cedida

Vaqueros de Zara, 25,95 €.

Cedida

Jersey de Zalando, desde 24,95 €.

Cedida

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Zapatillas de Uterqüe, 99 €.

Cedida

Gafas de sol de Pull & Bear, 9,99 €.

Cedida

Bolso amarillo de River Island, 46 €.

Combínalo con...

Cedidas

Agua de colonia de Tommy Girl, 22,51 €

COMPRAR

Base maquillaje de L'Oréal, 14,66 €.

Carmín diseñado por Isabel Marant, de L'Oréal, 15,95 €.

COMPRAR