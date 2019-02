Febrero es el mes del amor y el 14, el Día de los Enamorados. ¿Tienes mejor excusa para regalarle algo a tu pareja y celebrar que estáis enamorados? Flores, bombones, lencería... son una magnífica elección. Pero, ¿qué te parece regalar algo que pudierais compartir los dos? Por ejemplo, un perfume. Te presentamos las fragancias de moda, aquellas que tienen su versión masculina y femenina para que oláis los dos igual. ¡Te van a enamorar!

Solo tienes que tener en cuenta qué tipo de aroma te gusta y te sentirás identificado con algunos de los perfumes 'emparejados' que hemos seleccionado para ti. ¿Te gustaría parecerte a Elsa Pataky y Chris Hemsworth que apuestan por lo natural? ¿O prefieres una fragancia más de sport como Feliciano López y su chica, Sandra Gago? Tal vez lo tuyo son los clásicos pero rompedores como los 'royals' Harry y Meghan o ¿te decantas por los aromas que dejan huella y dan un toque 'chic' comoCarlos Torreta y Marta Ortega? Dinos qué te gusta y te diremos qué olor va más contigo. ¡Toma nota!

NATURAL

Si como a Elsa Pataky y Chris Hemsworth te gusta la vida al aire libre y adoras el deporte, éstas son tus fragancias. Aromas puros con personalidad y durabilidad.

First Instinct Blue de Abercrombie, 45 €

First Instinct for Her, de Abercrombie, 65 €

L’Eau d’Issey Pure, de Issey Miyake, 76,90 €

L’Eau Super Majeure, de Issey Miyake, 53 €



Eau de Vie, de Kenzo, 71 €

Eau de Parfum, de Kenzo, 85,60 €

Mademoiselle Fun in Pink, de Rochas, 58,80 € (precio rebajado)

Moustache, de Rochas, 42 € (precio rebajado)





CHIC

Para parejas a la última, con ese toque de clase tan especial que no se sabe describir pero que se aprecia nada más verlas. Así son Marta Ortega y su flamante marido, Carlos Torretta.

Pure XS Night, de Paco Rabanne, 61 €

Pure XS For Her, de Paco Rabanne, 77,95 €

No Rules This is Him, de Zadig & Voltaire, 53,95 €

No Rules This is Her, de Zadig & Voltaire, 96 €

Oil Musc Parfum, de Narciso Rodríguez, 95 €



For Him Bleu Noir, de Narciso Rodríguez, 44,95 €

Gucci Guilty Male, de Gucci, 68 €

Gucci Guilty, de Gucci, 86 €



Live Irresistible Rosy Crush, de Givenchy, 59,95 €



Gentleman Cologne, de Givenchy, 88 €

REAL

El príncipe Harry y Meghan Markle representan a esas nuevas generaciones de la realeza que combinan a la perfección la exquisitez de su posición con la vida moderna. Son aromas clásicos, a la vez que rompedores.



Woodissime y Hot Cologne, Les Exceptions de Mugler, 180 €/ud.

Mr Sam, de Penhaligon’s, 235 €

Constance…, de Penhaligon’s, 235 €

Solo, de Loewe, 79 €



Solo Ella, de Loewe, 49,95 €

Black Opium Intense, de Yves Saint Laurent, 44,90 €

Y Eau de Parfum, de Yves Saint Laurent, 80,10 €







SPORT

Jóvenes, audaces, atrevidos y deportistas. Así son Feliciano López y Sandra Gago. Les van fragancias que se mantengan en el tiempo, pero para espíritus modernos y libres como ellos.

Le Male in Navy, de Jean Paul Gaultier, 54,95 €

Classique Cabaret, de Jean Paul Gaultier, 62,95 €



The Scent Intense, de Hugo Boss, 78 €

The Scent, de Hugo Boss, 66 €



Halloween Man, de Halloween, 27,70 €

Halloween Magic, de Halloween, 19,82 €