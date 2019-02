Si estás buscando quitarte algunos kilos de más, porque empieza la 'operación bikini' de cara a Semana Santa, pero sin someterte a una dieta estricta, que probablemente te obligará a privarte de muchas cosas que te gustan, no dejes de leer este post. Solo tienes que seguir estos 10 sencillos consejos que te doy a continuación y podrás perder unos 3 kilos casi sin darte cuenta. ¿No te lo crees? Solo debes comer debidamente, no pasarte con el azúcar y llevar una vida sana y saludable, lo demás es coser y cantar. Ya verás que los resultados son más rápido de lo que esperas y la próxima vez que te subas a la báscula, te llevarás una sorpresa.



1- Verdura, indispensable

Debes comer más verdura. Existen muchas recetas ricas y apetitosas para que la verdura sea más atractiva. Por ejemplo: ensaladas de espárragos con tomate cherry y queso o ensaladas de aguacate con tomate, pepino y pipas de girasol; lasagna de verduras, o cremas con cualquier vegetal.

Ten mucho cuidado con las ensaladas que se venden hechas, ya que si le pones la salsa que lleva adjunta pasará de ser un alimento sano a una bomba calórica.

2- Comer fuera de casa

Si no te queda más remedio que comer fuera de tu hogar, un bocadillo vegetal es un recurso fabuloso. El pan no debe ser blanco, elige masa madre con semillas o integral y rellénalo de verde, rojo, y como proteínas, huevos duros y atún son lo mejor opción.

3- Meriendas sanas

Si te gusta merendar zumos de frutas, restringe esta y pon más verduras, por ejemplo, zanahoria, pepino... y una sola pieza de fruta. Si añades más de 2, el exceso de fructosa te subirá la insulina y pasarás hambre.

4- La fruta mejor entera que en zumo

Lo más acertado es llevar un 'tupper' al trabajo con la fruta ya cortada; unos 100 gramos de fresa, una manzana en rodajas, pera, melocotón, uvas negras... Así te resultará mucho más fácil cuando te apriete el hambre de dulce, solo tendrás que abrir tu bolso y listo.

5- Frutos secos

Otro recurso para afrontar el hambre entre horas es ponerte una bolsas con frutos secos crudos, nunca más de 30 gramos.



6- Carnes, pescados o mariscos

Si sales a tapear por ahí con amigos o familia, puedes elegir carne o pescado pero a la brasa, que no tiene grasa. El marisco también es una magnífica elección porque no engorda y tiene muchas proteínas. Si comes mejillones al vapor, además aportarás a tu organismo cromo, un mineral que ayuda a sacar la grasa de las células.

7- Recipientes transparentes

Come en boles de plástico o vasos para que puedas ver la cantidad de alimentos que ingieres. ¡Porque con los ojos también se come!

8- Forma de masticar

Es muy importante que comas lento y mastiques despacio los alimentos que ingieres. No solo facilita la digestión y te permite saborearlos mucho mejor, sino que además te saciarás mucho antes de que termines lo que hay en tu plato.

9- El agua no puede faltar en tu mesa

Ya sabes que el agua es fuente de salud y que el cuerpo humano necesita al menos dos litros de agua diario. Aunque algunos opinen lo contrario, debes beber agua en la comida porque te ayudará a sentirte más saciado y tendrás menos apetito.

10- Luce tu mejor sonrisa

Y como siempre digo, sonríe. Pero sonríe mucho porque una sonrisa además de quemar calorías siempre te embellece. Y si tú te ves guapa, los demás también lo harán.