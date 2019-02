Mi duda: "Siempre he utilizado aplicaciones móviles para tener sexo, pero los chicos con los que me he acostado nunca querían nada serio. ¿Cómo puedo conseguir pareja estable, alguien a quien no sólo le interese acostarse conmigo?" (Felisa. Madrid)

Existen aplicaciones específicas para buscar pareja estable. También puedes buscar otras opciones fuera de las nuevas tecnologías, como inscribirte a actividades (deportivas, culturales, artísticas…) o acudir a encuentros organizados para personas solteras. ¡Suerte!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Si quieres hacer alguna consulta escribe a laraherrerobarba@gmail.com