Mi duda: "Mi hija ha suspendido Educación Física porque no ha podido hacer dos pruebas. Dice que le dolían mucho los ovarios por la menstruación, y yo no sé si miente. Me gustaría saber si los dolores pueden ser tan fuertes que le impidan hacer algo". (Andrés. Vigo)

Te recomiendo que hables con tu hija y con el profesor o profesora de Educación Física para ver qué es lo que está sucediendo. Los dolores menstruales muy fuertes, que además impidan tener un ritmo de vida normal, suelen ser indicativos de algún problema. Si es el caso, os recomiendo acudir a un especialista en ginecología. La menstruación no duele, y si duele es por algún motivo.

