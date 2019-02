Mi duda: "¿Todas las personas transexuales se someten a operaciones para cambiar sus genitales?" (Andreu. Tarragona).

No. Una persona transexual es aquella cuyo sexo asignado al nacer (en función de sus genitales) no se corresponde con su identidad sexual. Sin embargo, los genitales no determinan la identidad sexual, por lo tanto no todas las personas trans deciden someterse a una operación para modificarlos. Preguntarse a uno o una misma por qué nos sentimos hombre o mujer suele ayudar a entender la realidad de las personas transexuales. Las razones a veces son inexplicables, pero, generalmente, los genitales no son el motivo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Si quieres hacer alguna consulta escribe a laraherrerobarba@gmail.com