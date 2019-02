Alessandra Ambrosio tiene el look ideal para disfrutar de una tarde de compras con amigas. La modelo brasileña eligió la chaqueta de pana más de moda de la temporada otoño-invierno para disfrutar de un paseo por las calles de Nueva York. Alessandra eligió un look en marrón y tonos ocres y mostaza que le querrás copiar. Combinó su americana de pana con una camiseta mostaza, vaqueros, botines de tacón y bolso shopper en el mismo color sin olvidar de un 'beauty look' ideal que combinaba una coleta tirante con un maquillaje de lo más natural. Además, para oler a rosas, nada mejor que el perfume 'Agua Fresca de Rosas Blancas', de Adolfo Domínguez.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cedida

Americana de pana, 89,99 €, de Topshop.

Cedida

Camiseta con espalda al aire, desde 13,56 €, de Only en Zalando. COMPRAR

Cedida

Jeans skinny push-up Kim, 25,99 €, de Mango. COMPRAR

Cedida

Botines de tacón, 37,95 €, de Zalando.

Cedida

Bolso shopping, desde 20 €, de Even & Odd, disponible en Zalando. COMPRAR

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cedida

Gafas de Tommy Hilfiger, 108, 50 €, en El Corte Inglés. COMPRAR

Cedida

Gargantilla, 35,99 €, para El Corte Inglés.

Combínalo con...

Cedidas

De izquierda a derecha:

Laca de uñas, 4,95 €, de Sephora.

Perfume Agua Fresca de rosas blancas, desde 34,95 €, de Adolfo Domínguez. COMPRAR

Barra de labios Pop, color Melon Pop, 26 €, de Clinique. COMPRAR