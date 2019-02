Pocos vaqueros resisten un look de trabajo, no por nada en especial sino por el toque casual que le dan a cualquier estilismo en el que sean los protagonistas. Pero por suerte, este es el año de los vaqueros clásicos, despedimos los rotos, los bajos deshilachados y las 'fantasías' en forma de parches, dibujos, bordados y demás aportaciones al mundo denim. Regresan los vaqueros normales, e incluso algunos son más bonitos que nunca. Es el caso de estos de color gris de Amazon, que además de tener un corte estilo vintage pero ajustado, llevan detalle de cristales en la parte delantera. Asi son perfectos para un look arreglado sin excesos. Además son 100% algodón, lo que le da ese toque retro que tanto nos gusta en los street style y sus fashionistas.

Amazon Find vende algunos de los modelos de vaqueros que más favorecen, eso lo tenemos más que comprobado, y este par, por 21 € tiene todas las papeletas para convertirse en nuestro favorito para trabajar, salir o para una cena con amigas el fin de semana. Como extra, tiene la opción 'Prime' que es perfecto para las agonías como nosotras que queremos estrenar casi al mismo tiempo que lo estamos metiendo en la cesta de la compra. Ya lo habíamos visto antes, pero este fin de semanase lo ha puesto una instagramer que seguimos (@ccpetiterobe) y ha sido ya el detalle definitivo para que los queramos tener sí o sí.

Los vaqueros son estos y cuestan 21 €:

