Mi duda: "Me gustaría utilizar un gel lubricante porque, aunque al principio de mis relaciones sí lubrico, después voy notando sequedad. He probado dos y me han dado reacción alérgica. ¿Me recomiendas algo?" (Mª Luisa. Albacete)

Lo primero, acude a tu médico para estudiar las causas de la sequedad. Puede suceder por múltiples factores como baja excitación, métodos anticonceptivos hormonales, menopausia, alteraciones en el flujo… Te recomiendo probar con productos naturales libres de químicos, alcoholes y tóxicos.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Si quieres hacer alguna consulta escribe a laraherrerobarba@gmail.com