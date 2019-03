Mi duda: "Estoy muy frustrado. Cuando mi mujer no consigue algo de mí, me chantajea con no tener más relaciones sexuales. Me cabrea porque parece que solo tiene sexo por mí, ya que si disfrutara no me castigaría con eso". (Mario. Madrid)

Efectivamente, este tipo de chantajes parece perjudicial para ambos. Además, también presupone que a ti es a quien siempre parece apetecerle. Y éste es un rol de género asociado a los varones de manera errónea. Habla con tu pareja y comunícale cómo te hace sentir esta situación. Cualquier tipo de chantaje en una pareja es tóxico.

Si quieres hacer alguna consulta escribe a laraherrerobarba@gmail.com