Mi duda: "Me preocupa no llegar al orgasmo a la vez con mi pareja. Él me dice que con su ex siempre llegaban a la vez. ¿Qué puedo hacer?" (Estela. Logroño)

El orgasmo simultáneo es uno de los mitos más extendidos en torno al sexo. Sí, puede lograrse, pero requiere mucha conexión con la pareja y control de la respuesta sexual individual por parte de cada uno. En la mayor parte de ocasiones, uno de los dos miembros finge el orgasmo. No te preocupes, el placer no tiene por qué medirse por la simultaneidad, cada quien requiere su tiempo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Si quieres hacer alguna consulta escribe a laraherrerobarba@gmail.com