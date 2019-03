Amazon vende pezoneras para sujetar el pecho cuando no puedes llevar sujetador

El 20 de septiembre es el día elegido por uno de mis mejores amigos para casarse y para un día tan especial tenía que ponerme a buscar vestido con antelación. La cuestión es que ya tenía fichado un vestido verde de lentejuelas de Zara que me parece ideal y aunque sé que quedan muchos meses y que corro el riesgo de que me guste otro más de aquí a septiembre, me lo compré.



El único problema que tenía con ese vestido es que por la espalda y por la forma de llevar escote era muy complicado encontrar un sujetador que se adaptara bien al vestido. Por eso, y al usar una 95B, comencé una búsqueda para encontrar "algo" que me sujetara pero también que me levantara ligeramente el pecho.

Y lo encontré. Son como las flores adhesivas para los pezones pero con una diferencia que que es clave, tienen una lengüeta, como la de los paquetes de pasta que consiguen que, al pegártelas al pecho, te lo suba. Las primeras preguntas que me hicieron cuando se lo comenté a mis compañeras de trabajo fue si eso aguantaría y si se pegaba bien. Pega, pega muy bien, ahora bien, la prueba de una boda y sus varias horas de baile y toda una noche, aún no la ha pasado. Pero la cosa promete.

Como bien dice en la descripción del producto, no está indicado para copa D o mayor y son siliconas ecológicas reutilizables que se pueden lavar con agua tibia y jabón antes de usarlas otra vez.

Después de que Rocío Osorno nos contara su secreto mejor guardado para un vestido con transparencias, éste va a ser a partir de ahora mi gran aliado para vestidos sin espalda y sin tirantes y por supuesto también le puede venir bien a novias cuyo vestido no les permita llevar body o sujetador.