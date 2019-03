Mi duda: "Nunca he mantenido relaciones sexuales porque tengo miedo de lo que puedan pensar sobre mi pene. ¿Cuánto debería medir?" (Fran. Madrid)

Repite este mantra: "¡El tamaño no importa!" No existe un tamaño de pene promedio, sino prácticas, zonas erógenas, imaginación, conexión… Lo fundamental en una relación sexual es disfrutar sin preocupaciones, manteniendo la mente concentrada en las experiencias vividas, lejos de miedos e inseguridades. El tamaño no tiene por qué interferir en tu placer, y si lo hace en el de tu pareja, existen otras posibilidades más allá del coito y de los genitales.

Si quieres hacer alguna consulta escribe a laraherrerobarba@gmail.com