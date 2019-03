Mi duda: "Por más que insisto a mi pareja, no quiere utilizar el preservativo. Ya no sé qué hacer, ¿qué me aconsejas?" (Celinda. Salamanca)

Primeramente habría que saber cuál es el motivo. Muchas veces se asocia con algo farragoso que resta placer. Si es el caso, os propongo darle a la imaginación para introducirlo como un juego más dentro de las relaciones sexuales. Por ejemplo, podéis ir juntos a comprar preservativos de varios tipos; jugar a que cuando uno se lo pone el otro acaricia el cuerpo de la pareja; colocarlo los dos juntos mientras os miráis a los ojos…

Si quieres hacer alguna consulta escribe a laraherrerobarba@gmail.com