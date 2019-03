Mi duda: "Las últimas veces que he salido de fiesta y he acabado con alguna chica he tenido problemas de erección y alguna vez también a la hora de terminar porque no conseguía eyacular. ¿Qué me puede estar pasando?" (Sebastián. Jaén)

Si salir de fiesta va acompañado con el consumo de alcohol o drogas, has de saber que lo más probable es que te siga sucediendo; así que si quieres mantener relaciones, no consumas. Si no es así y te sucede en todos tus encuentros, te aconsejo que acudas a un sexólogo o sexóloga.

Si quieres hacer alguna consulta escribe a laraherrerobarba@gmail.com