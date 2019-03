Marzo es el mes de la endometriosis a nivel internacional. Una fecha para reivindicar la invisibilización de esta enfermedad, así como para acabar con la normalización del dolor menstrual. Y es que, cuando la regla duele, algo puede estar sucediendo.

La endometriosis es una enfermedad en la que las células que deberían concentrarse dentro del útero se implantan y crecen fuera de él en forma de tumor benigno. Estas células producen inflamación y alteraciones en el sistema inmunológico. A lo largo de cada menstruación, la mujer sangra a través de los tumores implantados, por ejemplo en los ovarios, la vejiga, el recto o el intestino.

Una mezcla de factores

Se desconoce la causa exacta de la endometriosis, pero Irene Aterido, sexóloga especializada en dolor pélvico y coach de salud sexual, asegura que "es una mezcla de factores endocrinos, hormonales, inmunológicos, de tóxicos ambientales y de herencia familiar". Muchas mujeres conviven con la enfermedad durante años. "Una de cada cinco enfermas no padece síntomas, sin embargo una de cada cinco viven con dolor crónico", añade Aterido. Entre los principales síntomas encontramos: dolor menstrual, dolor pélvico, dolor durante el coito o con el orgasmo, fatiga, hemorragias, dolor durante o tras orinar y/o defecar, problemas de esterilidad...

Aunque no tiene cura, existen diversos tratamientos para paliar sus síntomas una vez realizado el diagnóstico. A través de medios como la web ‘Me duele la regla’, Aterido denuncia que "el problema es que, de media, se tardan entre 9 y 10 años en conseguir un diagnóstico porque no se atiende al dolor femenino en general y mucho menos al dolor pélvico en particular. Es una mezcla entre prejuicios sexistas y falta de formación, sensibilización y actualización por parte de ginecología y atención primaria".

Seguimiento del paciente



Ya en 2013, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicó la 'Guía de atención a las mujeres con endometriosis en el Sistema Nacional de Salud'. Sin embargo, faltan medidas de protección de la salud de la mujer. Por ejemplo, "la terapia sexológica debería ser un tratamiento de primera línea porque se estima que dos terceras partes de las enfermas sufren dolores durante las relaciones sexuales", afirma Aterido.

Por otra parte, no sólo es importante un buen diagnóstico a tiempo, sino que después es fundamental realizar un seguimiento de cada paciente. Tal y como indica la experta Aterido: "El diagnóstico no es una sentencia, sino que debería servir para poder acceder a una serie de recursos de cara a mejorar la calidad de vida, como: dietética y nutrición, unidad del dolor, plan de cuidados de enfermería, fisioterapia, sexología, psicología…"

Los problemas de salud fisiológica y psicológica son razones 'per se' como para tomar en serio esta enfermedad y, sobre todo, comenzar a trabajar en el diagnóstico desde los primeros indicios, sin poner en duda el testimonio de las pacientes