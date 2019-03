Mi duda: "En varias ocasiones mi pareja no ha querido mantener relaciones sexuales conmigo porque dice que no le gusto cuando no estoy depilada. Me sienta fatal, porque no sé si es una excusa y es que ya no le gusto". (Angélica. Ciudad Real).

Para salir de dudas te aconsejo que hables con él y le comuniques tu preocupación. Muchos hombres han crecido con imágenes de mujeres depiladas sin visualizar modelos de belleza diversos. Si el problema es el vello y tú no estás dispuesta a eliminarlo (por ti misma y no por él), habría que trabajar en tu propio empoderamiento y en la legitimidad de tu decisión, puesto que el cuerpo es tuyo y eres tú quien ha de decidir sobre él.

Si quieres hacer alguna consulta escribe a laraherrerobarba@gmail.com