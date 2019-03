¿Alguna vez os ha pasado ir a una boda y encontrarte con una invitada que lleva el mismo vestido que tú? ¿Y si eso mismo te sucede en una alfombra roja después de meses buscando el 'outfit' perfecto para la ocasión? Seguro que en algún momento de vuestra vida os ha sucedido algo parecido y has pensado: "¡Tierra, trágame!" Pues a nuestras 'celebrities', también. Y... ¡oh, my god! Nosotros las hemos descubierto.

Una semana más hacemos de Inspector Gadget y hemos indagado por aquí y por allá para encontrar qué famosas han elegido el mismo modelito en cuestión. Eso sí, cada una le ha aportado su toque personal tanto en la elección de los accesorios como en el 'make up'. En cualquier caso, también es mala suerte que con la cantidad de diseñadores que hay en el Olimpo de la moda con diseños increíbles, vayan y elijan el mismo. Descubre qué famosas han lucido el mismo 'look' en los últimos días, como les ocurrió a Carla Pereyra e Inma Cuesta, aunque no han sido las únicas.

Barbara Palvin y Anne Hathaway: ¡Brilli…Brilli!

La actriz de 'El diablo viste de Prada' apostó por este espectacular traje de pantalón y chaqueta de Armani, al igual que la modelo y actriz húngara. Las dos derrocharon estilo y frescura en la 'red carpet', un gran acierto que aprovecharon a la perfección. No obstante, los stilettos y el peinado de Barbara nos han conquistado por la elegancia y naturalidad que le aportan. ¡Otra vez será, Anne!

Sofia Carson y Rita Ora: Volantes y ¡punto!

La actriz y la artista británica escogieron este atrevido diseño de Marc Jacobs de la colección primavera-verano 2019. Rita no ayuda nada a este complicado vestido con volantes frontales y detalles en rosa al combinarlo con medias oscuras. Esta vez nos quedamos con la actriz de 'Los descendientes', que salva su 'look' al combinar la exagerada prenda con un maquillaje sencillo y pendientes minimal como único complemento.

Carla Pereyra e Inma Cuesta: De dos piezas

La actriz de 'Arde Madrid' recibió la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo con un traje de chaqueta (295 euros) y pantalón (195 euros) en tono rosa pastel de Sandro Paris. Carla Pereyra, pareja de Diego Pablo Simeone, eligió el mismo look para su primera aparición pública después de tener a su hija Valentina el pasado 11 de febrero. Aunque Inma Cuesta lo lleva con mucha naturalidad, hay que reconocer que le queda mejor a la modelo argentina.