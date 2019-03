Parece que el poliamor está de moda, sobre todo entre las relaciones de parejas jóvenes. Pero lo cierto es que esta manera de entender el amor ha existido siempre. Y, ¿qué es esto del poliamor? Se trata de una forma de establecer relaciones no monógama (entre varias personas), en la que no existe exclusividad afectiva, amorosa y/o erótica y todos los miembros que la componen lo hacen de manera consensuada.

Al igual que sucede en una pareja monógama, cada relación poliamorosa es única y se rige por sus propias normas. Es decir, que pueden existir vínculos jerárquicos y uniones más anárquicas. Eso sí, no vale todo: se trata de un libre albedrío ordenado, donde el respeto, la comunicación y la conformidad son elementos fundamentales.

El poliamor, de moda

El cine, la televisión y las redes sociales están comenzando a mostrar, cada vez con más frecuencia, modelos de relaciones poliamorosas. Esto ha producido un impacto socializador importante a la hora de visibilizar otro tipo de estructuras amorosas no normativas.

Sin embargo, también ha propiciado la eclosión de un poliamor de pega. Es el ejemplo de Noelia, de 24 años: "Mi pareja y yo llevábamos dos años de relación y me propuso la opción poliamorosa. Al principio todo fue bien, pero poco a poco me fui dando cuenta de que lo único que quería era acostarse con otras mujeres. Pero no soportaba verme con otros hombres, así que la relación terminó". Por su parte, Ferrán, de 46 años, también vivió un poliamor de mentira. "Mantuve una relación poliamorosa sin saberlo. Mi ex me ocultó que tenía otras relaciones en común con otras dos personas. Y, cuando me enteré, me coaccionó para cambiar nuestro modelo de relación monógama. Eso no es poliamor, porque este ha de basarse en el acuerdo, la ética y la honestidad”, asegura.

La monogamia y el poliamor no siempre son dos polos opuestos. De hecho, en ambos modelos de relación interpersonal existen patrones similares. Un claro ejemplo es el relacionado con los celos. A pesar de compartir una vida sentimental entre más de dos personas, muchas parejas poliamorosas se enfrentan a problemas de celos, asociados a mentiras, inseguridades, desconfianza o falta de comunicación. Así, Olivia, de 31 años ha vivido relaciones monógamas y poliamorosas y explica que "los celos son la herencia de un modelo social y cultural de amor romántico que está presente independientemente del tipo de relación que se mantenga. Es la persona y no el modelo relacional la que los arrastra. Ya sea en una pareja monógama o en una poliamorosa, la toxicidad de los celos es negativa y hay que trabajarla a través de la gestión emocional".

Normas de una relación

Y es que, al fin y al cabo, todas las relaciones se caracterizan por aspectos similares. Por una parte, existen valores fundamentales que definen una pareja sana, como: la comunicación, el respeto, la confianza o la sinceridad. Y, por otra, todas las relaciones (independientemente del número de personas que la formen) se basan en acuerdos que han de revisarse y modificarse si fuera necesario.