Las zapatillas New Balance 411 a mitad de precio se convierten en las zapatillas del día

Si buscas nuevas zapatillas de running para estrenar esta primavera, que no te puedan las prisas y mira las mejores ofertas online, como esta que acabamos de encontrar en Amazon.es.

New Balance, una de las marcas líderes del sector, saca sus New Balance 411 a mitad de precio en varios modelos y muchas tallas. Si antes costaban 50 euros, ahora podemos encontrarlas a 25,49 euros... ¡y no hay quien se resista!

Las New Balance 411 ofrecen la mejor tecnología de la firma a un precio inmejorable. Una inyección de EVA modelada, una sensación agradable bajo tus pies y una suela exterior con tecnología Acteva.

¿Cuándo hay que cambiar tus zapatillas de running?

Preocuparse del equipamiento es parte de nuestro entrenamiento, por eso, cuando las zapatillas están demasiado gastadas es mejor renovarlas. "Hay un truco muy simple: si miras la suela y ves que tiene alguna deformidad o está muy desgastada, es momento de ir a la tienda. Y no es por gastar, es que unas zapatillas en mal estado pueden provocar lesiones graves", asegura Chema Martínez, atleta olímpico y director técnico de Runner's World España.

"De todos modos, a mí me gusta usa un par de zapatillas e ir alternando", afirma el deportista. "Lo hago para que el pie no se acostumbre a una determinada pisada y la musculatura trabaje de otra forma con otra pisada. Yo tengo siempre dos o tres pares y voy alternado y a los dos o tres meses las renuevo".