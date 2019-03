Mi duda: "Tengo 30 años y nunca he tenido relaciones sexuales. He empezado a salir con un chico y no sé cómo decírselo. ¿Me puedes ayudar?" (Coral. Madrid)

Te animo a ser sincera con él e intentar decírselo con toda naturalidad. No se trata de una carrera para ver quién ha llegado antes. Cada uno, en función de sus preferencias y circunstancias, vive su primera relación sexual en un momento diferente; aunque tampoco tienes por qué dar más explicaciones. Siempre será mejor decírselo para que todo marche poco a poco.

