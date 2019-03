Mi duda: "Me gustaría saber cuánto tiempo tiene que durar un coito para que ambos disfrutemos". (Tina. Galicia)

El tiempo que necesitéis y que, además, no siempre tiene por qué ser el mismo. A veces para disfrutar necesitamos alcanzar el orgasmo, pero otras no. En ocasiones puede apetecernos practicar el coito durante 6 minutos, pero después cambiar a otra práctica o viceversa. Esto es algo que has de hablar con tu pareja para descubrir qué os gusta y ponerlo en común. El tiempo no es sinónimo de placer y, mucho menos, de calidad.

