A pesar de que las celebrities tienen a su disposición ropa de todas las partes del mundo, en algunas ocasiones, coinciden en su elección estilística y ahí estamos nosotros para contarte qué famosas se visten igual. Pueden intentar que parezca distinto metiéndole otro zapato, un fular o cambiando el peinado y el maquillaje. Pero al final ¡siempre las pillamos! Y mira que hay ropa y diseñadores en el mundo como para no vestir unas igual que otras pero, al final, a todas les gusta el mismo modelito. Descubre qué famosas han lucido el mismo look en los últimos días, como les ocurrió a Úrsula Corberó y Dua Lipa pero no han sido las únicas.

Eva Longoria y Camila Mendes, sport chic

Agencias

Las dos actrices eligen la firma deportiva Old Navy para lucir un look casual que no les sienta nada mal. Aunque ninguna tiene problemas para llevar los siempre complicados leggings en blanco, nosotros nos quedamos con la protagonista de 'Mujeres desesperadas' y su sabia combinación: una sudadera del mismo tono que el estampado de sus mallas y las zapatillas Adidas Ultra Boost.

Emily Ratajkowski y Bella Hadid, estilo pañuelo

Agencias

Nos encanta la versatilidad de una prenda como el pañuelo de flecos. Puedes llevarlo como complemento o si es maxi, como éste de Oscar de la Renta, convertirlo en una falda igual que las dos modelos. Bella lo llevó en largo sobre la pasarela, mientras que Emily prefirió acortarlo para una fiesta. Es difícil elegir, pero nos quedamos con la versión en largo por ser más elegante.

Úrsula Corberó y Dua Lipa, en blanco y negro

Cuando vimos las dos coincidencias no tuvimos ninguna duda. Este dos piezas bicolor tan característico de la firma Chanel no necesita de tantas joyas como las que luce la artista británica. Nos gusta mucho más la opción de la actriz española, que opta sólo por unos pendientes dorados, como los botones de la chaqueta, y le da una nota de color con los botines.