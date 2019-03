La actriz Bella Thorne encabeza esta semana nuestro ranking de famosas mal vestidas de estos últimos días. Entre ese tono de pelo tan zanahoria, el look de dos piezas rojo con lentejuelas, el abrigo de piel entre naranja y coral... si pretendía montarse un total look en bloque, no lo ha conseguido para nuestra sabia redacción. Pero Bella no ha sido la única en patinar con su elección de vestuario esta semana.

Y es que ha habido otras cinco celebrities que han lucido palmito con unas pintas dignas de películas de terror. Desde los animal print de Kim Kardashian y Leonie Hanne, pasando por el modelito escocés de David Tennant hasta el conjunto vaquero de la supermodelo rusa Irina Shayk, pasamos a analizar cada patinazo estilístico de esta semana.

Bella Thorne, al rojo vivo

Agencias

Lleva el pelo como una zanahoria, a juego con el abrigo y combinado con un dos piezas en rojo. ¡Qué saturación! Debería revisar su estilo ahora que está buscando novia por internet.

Kim Kardashian, directa al zoo

Agencias

Si algún día necesita buscar trabajo, ya sabemos a qué puede dedicarse: a domadora. Al menos, ya tiene el uniforme, porque es poco probable que se convierta en icono de estilo vestida de esta guisa.



David Tennant, con faldas y a lo loco



Agencias

Mira que nos gusta el actor de 'Broadchurch' (serie que emite Netflix), pero sólo admitimos sus pintas si son para un disfraz. Ya sabemos que es escocés, pero no le sienta nada bien

Olivia Wilde se estampa



Agencias

Por mucho traje de Elie Saab que lleve, no podemos aprobar el look de la actriz. Si hubiera pasado del sombrero y se hubiera peinado, el resultado sería muy distinto.

Leonie Hanne, ¡qué fiera!

Agencias

Ser una instagramer reconocida con casi dos millones de seguidores no significa que nunca te equivoques. El animal print, las plumas y las sandalias del mismo estilo, como que no.

Irina Shayk, la gata con botas

Agencias

Lo mires por donde lo mires, el outfit de la modelo nos parece demasiado. Pero ella es así: un día aparece realmente elegante y otro, nos sorprende con un look que no debería salir de la pasarela.